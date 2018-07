Zomerse surprise voor schakers HWP

Doordat Sissa uit Groningen zich heeft teruggetrokken, kwam er een plaats vrij in de Meesterklasse. ,,Toen is ons gevraagd of we die plaats wilden innemen’’, vertelde Manuel Colsen, bestuurslid van HWP. En daarop is de Zeeuws-Vlaamse club ingegaan.

HWP was vorig seizoen in een boeiende tweestrijd verwikkeld met De Stukkenjagers om het kampiopenschap in de eerste klasse. HWP kwam één punt tekort op de Tilburgse rivaal en dacht een jaar te moeten wachten op een volgende kans in de Meesterklasse.