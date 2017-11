Zes Zeeuwen maken kans op titel ‘mountainbiker van het jaar’

Al doende leert beginnend BOK-coach Arvid Meijer erg snel

29 november KAPELLE - Als beginnend volleybaltrainer zit Arvid Meijer maandelijks in de schoolbanken. De oefenmeester van BOK staat voor het eerst voor een groep en is bij de vrouwen in Kapelle met zijn neus in de boter gevallen. De debutant in de derde divisie neemt na acht duels een verrassende derde plaats in en ontvangt zaterdag koploper Meerkerk 2.