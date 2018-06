Zes keer olympisch goud komt zaterdag naar Philippine

Hans Dekkers is dol op 'spelletje koers'

7:00 IJZENDIJKE - Rond deze tijd in 2006 zag Hans Dekkers een vrijwel zekere selectie voor de Tour de France in rook opgaan wegens een infectie. Twaalf jaar later behoort de voormalig profwielrenner uit IJzendijke (36) tot de toppers in de categorie onder de beroepsrenners. Morgen hoopt hij in het voor hem naburige Philippine zijn Nederlandse titel bij de elites zonder contract te prolongeren.