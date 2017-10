Zeeuwse wielrenner in talentenklas van Contador en Basso

KAPELLE - Wielrenner Wesley Mol (18) uit Kapelle lunchte recent al eens met Alberto Contador. Uitgebreid spreken deed hij nog niet met hem. Maar in 2018 krijgt hij daar nog volop kans op: dan gaat hij koersen bij Polartec-Kometa, een Spaanse ploeg waarbij de drievoudig Tourwinnaar één van de begeleiders is. En ook Ivan Basso bemoeit zich er met de ontwikkeling van talentvolle renners.

Mol tekent deze zaterdag zijn contract bij Polartec-Kometa. Hij vliegt er even voor op en neer naar Madrid. ,,Ik kan het nog altijd niet geloven”, zegt hij. ,,Ik voel me een bevoorrecht mens. Ze zullen heel wat renners getest hebben, maar hebben onder anderen voor mij gekozen. Dat geeft aan dat ze het echt in mij zien zitten.”

Wesley Mol, zoon van oud-coureur Peter Mol, koerste de afgelopen zes seizoenen bij het Belgische Acrog Balen BC. Steeds reed hij in zijn leeftijdscategorieën mee op het hoogste niveau in Europa. Inmiddels was de Kapellenaar wel toe aan een nieuwe stap, zo voelde hij, maar hij had nooit kunnen bevroeden dat zijn toekomst in Zuid-Europa zou liggen. ,,Ik had meerdere aanbiedingen op zak.”

In juli fietste Mol zich in de kijker bij Polartec-Kometa. ,,Ik reed daar heel aanvallend en werd tiende in het eindklassement. In het bergklassement deed ik ook lang bovenin mee”, vertelt hij. ,,Polartec-Kometa was daar eveneens met een ploeg. Na afloop hebben ze me uitgenodigd voor een stage. Ik heb toen meegedaan aan de driedaagse Vuelta Cyclista a La Rioja en eindigde daar als zevende. Daarna vroegen ze of ik voor 2018 bij hen wilde tekenen.”

Hoewel het aanbod prachtig was, zei Mol niet meteen ja. ,,Ik ben niet over één nacht ijs gegaan”, legt hij uit. ,,Natuurlijk besefte ik: hoe vaak krijg je nou een kans om met Contador en Basso te gaan werken? Dat zijn grote namen, mannen van wie ik heel veel kan leren. Máár het is aan de andere kant ook wel een heel grote stap voor iemand van achttien. Dat je na zo’n lange tijd overstapt naar een andere ploeg, is al bijzonder. Van de junioren naar de beloften is ook al een overgang. En als je dan ook nog eens naar zo’n team gaat in een land waar je niet bekend bent… Maar ja, uiteindelijk wist ik toch dat ik dit niet kon laten lopen.”

Mol, die toevallig al Spaans als vak heeft op school, komt bij Polartec-Kometa terecht in het U23-team. Daarboven zit nog een continentale ploeg. Weer dáárboven is Trek-Segrafredo gevestigd, de ploeg van onder anderen Bauke Mollema en Koen de Kort. De Bevelander zal voornamelijk koersen in Spanje en Italië. Hij blijft in Kapelle wonen en zal vaak in het vliegtuig zitten.