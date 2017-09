Zeeuwse crossers hebben ambulance na botbreuken nóg niet nodig

Zo links en rechts werd hij aangetikt of zelfs overreden. Toen hij ging zitten, voelde hij direct aan zijn nek. Daar bleef het zelfonderzoek bij. ,,Ik was volledig bij kennis. Alleen mijn nek deed behoorlijk pijn, maar dat komt wel eens vaker voor bij het crossen.”



Zijn vrouw Karin, die ook in deze klasse aan de start kwam, stopte bij hem. Alles leek in orde en zij vervolgde haar weg. Adriaanse strompelde met wat hulp naar zijn camper en wachtte daar. Toen zijn vrouw was gefinisht zijn alle spullen zonder zijn hulp ingeladen en werd koers gezet naar huis. De volgende dag verslechterde zijn toestand en werd na lang beraad de huisartsenpost in Goes ingeschakeld.



Daar werd de ongelukkige crosser meteen doorverwezen naar de spoedeisende hulp. Tijdens dit onderzoek werd de ernst van de zaak duidelijk. De tweede nekwervel had hij op twee plaatsen gebroken en ook de hoofdslagader was geraakt. ,,Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Eerst dacht ik aan een beetje spierpijn, maar een beetje meer naar rechts of naar links en dan was het over geweest”, wist de 41-jarige Adriaanse, die dinsdag weer naar huis mocht.