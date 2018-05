Zeeland in race voor EK beachvolleybal onder 23 jaar

Het toernooi wordt idealiter in meerdere Zeeuwse plaatsen gehouden. De finales zullen op het Badstrand in Vlissingen zijn. Met de organisatie zal 500.000 à 600.000 euro gemoeid zijn. Van Buren verwacht dat 300.000 euro door het rijk en de volleybalbond Nevobo beschikbaar zal worden gesteld. Het overige geld moet in Zeeland worden opgehaald. ,,Het wordt ongeveer fifty-fifty.”

Zeeland Beach Classics

Van Buren maakte het nieuws wereldkundig in Vlissingen, waar deze week Zeeland Beach Classics is. Met dat evenement toont hij veel ambitie. Het jaarlijkse eredivisietoernooi van Vlissingen is al geïntegreerd in Zeeland Beach Classics, maar op termijn wil hij nog hoger grijpen. Dat had hij al eens aan Michel Everaert, directeur sport bij de Nevobo en afkomstig uit Hulst, laten weten. En die had ook al plannen voor Zeeland. Van Buren: ,,Hij speelde met de gedachte om een keer een mooi evenement naar Zeeland te halen. Ik dacht aan een wereldbekertoernooi, maar hij kwam met de optie voor het EK onder 23.”