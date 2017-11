YouTube en goede conditie brengen kickbokser Anis Karkach de wereldtitel

Eenmaal in de ring was Karkach namelijk onverschrokken. Als underdog trapte en stootte hij zich een ongeluk en daarmee kreeg hij het publiek op zijn hand. ,,Het was op den duur echt een gekkenhuis’’, lachte Karkach. ,,Ik had zelf nog best wat mensen meegenomen, maar ook allemaal mensen die ik niet kende begonnen me te steunen. Zij zagen namelijk een jongen die net komt kijken een goede partij vechten tegen een ervaren vechter.’’



En dat was eigenlijk precies waar hij voor naar Alphen aan den Rijn was gekomen. Hij wilde zijn naam vestigen op een evenement van Fight Night en had nog niet van een wereldtitel durven dromen. Maar die kwam er toch. Na de vijf rondes riep de jury hem uit tot de winnaar van het gevecht.



,,Dat kan ik nog altijd niet echt beseffen’’, zei hij een dag later. ,,Ik heb mijn eigen verwachtingen overtroffen. Ik had echt niets te verliezen, maar heb de wereldtitel gewonnen. Af en toe sta ik er wel bij stil, hoor. Dat het allemaal heel snel gaat. Maar ik weet wel dat ik het aan mezelf heb te danken. Ik train elke dag, soms wel twee keer per dag. Ik weet nu dat hard werken beloond wordt.’’