Wegracer Fredriks vloog met 200 km/u de glooiing in

Simone de Rijcke breekt record van Zeeuwse olympiër

4 juni EINDHOVEN – Ze was zeer content met vier keer goud, twee keer zilver én vier Zeeuwse records. Toch erkende Simone de Rijcke uit Hulst dat haar focus niet op de Regionale Zomer Kampioenschappen gericht was. “Mijn piek lag in maart tijdens de ‘nationals’, de nationale kampioenschappen voor studenten in Amerika. Maar mijn basisconditie is gewoon goed, daarom zwom ik deze tijden.”