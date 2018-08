Weer Nederlandse titel beachvolleyballer Boehlé

Erwin Harmes veront­schul­digt zich ondanks zege

25 augustus BURGH HAAMSTEDE - ,,Sorry, er stond wel erg veel wind”, verontschuldigde Erwin Harmes zich zaterdag, omdat hij in 1 uur, 13 minuten en 1 seconden de Hyundai halve marathon had gewonnen, maar er niet in slaagde om zijn pr van 1:11:31 uit 2015 te verbeteren.