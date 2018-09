Wat is er dit weekeinde gebeurd op de Zeeuwse velden?

Van der Lijke Europees kampioen achter derny

9 september ERFURT – Zeeland is een Europees kampioen rijker. Nick van der Lijke is in Erfurt Europees kampioen achter de derny geworden. De 26-jarige Middelburger, sinds eind vorig jaar ook al in het bezit van Nederlandse titel op het baanonderdeel, veroverde samen met zijn gangmaker René Kos het goud.