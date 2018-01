Wandelmarathon al na 13 uur vol

Van alle activiteiten in het Kustmarathon-weekeinde is de Wandelmarathon op zondag al vele jaren het populairst. In de nieuwjaarsnacht schrijven mensen zich massaal in voor de afstand van 42 kilometer tussen Burgh en Zoutelande. De snelheid waarmee werd ingeschreven, was vergelijkbaar met vorig jaar. Toen zat de laagdrempelige wandeltocht om 12.15 uur vol.