Waar en hoe laat passeert Scheldeprijs woensdag in Zeeland?

Mark Boot is beperkt na valpartij in Belgische cross

2 april VLISSINGEN - Motorcrosser Mark Boot uit Kamperland is als derde geëindigd tijdens een internationale kracht­meting in het Belgische Mons. Terwijl de Zeeuwse wedstrijden in ­Rilland en Wemeldinge werden afgelast, konden de races op het Waalse circuit Bois-Brulé wel doorgaan.