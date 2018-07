Volleybalbond wil EK beachvolleybal in 2023 naar Zeeland halen

VLISSINGEN - De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) wil dat in 2023 het Europees kampioenschap beachvolleybal in Zeeland gehouden wordt. Directeur Michel Everaert ziet grote kansen voor Vlissingen als finalestad.

Everaert (55) is zelf afkomstig uit Hulst. Als beachvolleyballer deed hij in 1996 mee aan de Olympische Spelen van Atlanta. Daarna ging hij aan de slag bij de NeVoBo, waar hij inmiddels al geruime tijd één van de directeuren is. Tevens is hij bestuurder bij zowel de Europese bond als de wereldvolleybalbond. Hij gaat zijn invloed aanwenden om in zijn eigen provincie grote toernooien te laten plaatsvinden. ,,Ik woon dan wel niet meer in Zeeland, maar in mijn hart ben ik wel een Zeeuw.”

Het EK beachvolleybal van 2018 is ook in Nederland en begint zondag. Er wordt gespeeld in Apeldoorn, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, op fraaie locaties met ruimte voor minimaal 2000 toeschouwers. ,,Exact dit toernooi wil de NeVoBo over vijf jaar in Zeeland houden.”

Komende donderdag gaat een Zeeuwse delegatie – vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten en grote bedrijven – naar Utrecht. Tijdens een speelavond van het EK wordt aan Zeeland uitgelegd wat er allemaal bij zo’n groot toernooi komt kijken. Een deel van de financiering zal ook uit Zeeland moeten komen.

,,Alle partijen kunnen in Utrecht proeven wat zo’n EK inhoudt en ideeën opdoen voor wat er in Zeeland mogelijk is”, zegt Sander van Buren, die hier een deel van de organisatie op zich zal nemen. ,,Belangrijk is dat dit plan door heel de provincie gedragen wordt. Bij de Challenger Zeeland, het internationale tennistoernooi in Middelburg, zag je dat nog onvoldoende. Maar tennis hoort niet bij het dna van Zeeland, beachvolleybal wel.”

3 miljoen

Volgens Van Buren zou in Zeeland 3 miljoen euro opgehoest moeten worden voor het EK. Hij acht de kans aanzienlijk dat het toernooi er komt. ,,Het is heel reëel”, laat hij weten. ,,De provincie en bedrijven kunnen er ook veel voor terugkrijgen. Zeven dagen zichtbaar zijn op Studio Sport is toch heel veel waard?”

In 2020 moet het EK voor mannen onder 22 jaar het opwarmertje worden voor het grote EK van drie jaar later. Vlissingen is dan finalestad en Everaert en Van Buren willen voorrondes in andere Zeeuwse plaatsen. Zo’n evenement kost ongeveer 600.000 euro, waarvan ongeveer de helft vanuit Zeeland zou moeten worden gefinancierd.