Vluchter Minnaard hoeft niet te rekenen op vriendendienst

Finn Kribbe jaagt zijn dromen na

13 juli GOES - Het was op een zonnige Koninginnedag in 2008 dat Finn Kribbe voor het eerst in aanraking kwam met de zeilsport. Wijlen Joep de Klerk nam de jonge Goesenaar mee aan boord voor een rondje over de Goese Veste. ,,We doen nog een extra rondje’’, besloot De Klerk toen hij hoorde dat Kribbes vader in de Daniel den Hoed-kliniek verbleef.