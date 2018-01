Vestingcross 2018: nieuwe finishplaats, extra brug en meer live-beelden

De Vestingcross maakt onderdeel uit van een serie van zes Brico-crossen en is één van de laatste veldritten van het seizoen. In de hoop het succes van vorig jaar te overtreffen, heeft de organisatie van de Vestingcross enkele wijzigingen rond de wedstrijd doorgevoerd. Een overzicht.

#1 Andere start- en finishlocatie

Bij de Vestingcross van vorig jaar was de start- en finishlijn getrokken in de Tivoliweg. Dit jaar starten en finishen de renners even verderop, in de Glacisweg. De Glacisweg is een brede (geasfalteerde) buitenweg rond het centrum van Hulst, waar meer ruimte voor het publiek en de Viptent is. Bij de Vestingcross van vorig jaar passeerden de renners de nieuwe startlocatie niet.

Quote Wij vinden dat het parkoers er vooral nog mooier op geworden is, misschien ook nog wel iets zwaarder dan vorig jaar. Jean Paul Hageman

#2 Extra afdaling en brug

Het rondje is door de nieuwe start- en finishplaats lichtelijk gewijzigd. Een andere aanpassing is dat er dit jaar twee afdalingen in plaats van één in het 2700 meter lange rondje zitten. Naast de afdaling bij de molen, die vorig jaar ook al in het parkoers zat, is dat de afdaling bij het Brederodebolwerk. ,,Dat maakt de ronde net nog iets spectaculairder”, vindt Hageman.

Daarnaast zijn er dit jaar vier in plaats van drie bruggen in de omloop opgenomen. Dat is een gevolg van de passage door de Dubbele Poort, die geschrapt is. De renners rijden nu niet meer door, maar voorlangs de Dubbele Poort. Daardoor blijft hij toegankelijk voor het publiek, dat nu vlotter richting de binnenstad kan doorstromen.

Hageman verwacht door de kleine aanpassingen geen andere wedstrijd te zien. ,,Maar je weet het nooit”, zegt hij. ,,Wij vinden dat het parkoers er vooral nog mooier op geworden is, misschien ook nog wel iets zwaarder dan vorig jaar.”

#3 Meer ruimte voor publiek

De bovengenoemde parkoerswijzigingen zijn hoofdzakelijk gedaan omwille van de toeschouwers, voor wie op bepaalde punten nu meer ruimte is. Vorig jaar kwamen er ongeveer twaalfduizend mensen op de Vestingcross af. Hageman verwacht dat dat er dit jaar nog meer kunnen zijn. ,,Er waren een aantal bedrijven die een spaaractie hebben opgezet, daarbij zijn al vierduizend kaarten weggegaan. Dan weet je dat je wat kan verwachten.”

#4 Twee wedstrijden toegevoegd

Het wedstrijdprogramma van de Vestingcross is uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Behalve de cross voor de mannen, vrouwen, junioren jongens en nieuwelingen jongens is er dit jaar ook een cross voor de nieuwelingen meisjes, de leeftijdsgroep tot zestien jaar. Onder meer om meer aandacht te generen voor het veldrijden bij de vrouwen. Hageman hoopt op de deelname van Shirin van Anrooij uit Kapelle, die zich vorige maand in Surhuisterveen tot Nederlands kampioene kroonde.

Quote Dat betekent een totale uitzendtijd van drie uur. Voor de exposure van Hulst is dat natuurlijk een goede zaak. Jean Paul Hageman

Ook is dit jaar de zogenaamde Brico Doe-Het-Zelf cross toegevoegd aan het wedstrijdprogramma. De Brico Doe-Het-Zelf cross is een wedstrijd over het originele parkoers waarbij een uitverkoren gezelschap van vijftig mensen zich voor even prof mag wanen. Om mee te doen aan deze wedstrijd moet je klant zijn bij de Belgische bouwmarkt Brico. Voorwaarden en meer informatie zijn te vinden op de website van Brico Cross.

#5 Meer zendtijd op televisie

Vorig jaar was alleen de wedstrijd bij de mannen rechtstreeks via televisie te bekijken. De Belgische commerciële zender VTM en Omroep Zeeland voorzagen de naar schatting 800.000 kijkers van live beelden. Die kijkers zagen hoe Mathieu van der Poel duidelijk een maatje te groot was voor de rest. Van der Poel gaf nummer twee Lars van der Haar en nummer drie Wout van Aert het nakijken.