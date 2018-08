Van Goethem maakt overstap naar WorldTour-ploeg Lotto-Soudal

Tennisbond gaat aan de slag met 'kringen'

15 augustus TERNEUZEN - De districtsraden van de Nederlandse tennisbond KNLTB zijn per 1 juli opgeheven ten faveure van de zogenaamde ‘kringen’. Dat betekent dat ook de Zeeuwse tennisbond is opgedoekt. Wat betekent dit voor de tennisclubs in onze provincie? Kan het ledenbestand, dat in de afgelopen 15 jaar is gehalveerd tot 10.000, weer een boost krijgen? Beny Ysebaert is gematigd optimistisch.