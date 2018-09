Van de Ven tweede in WK-stand, maar wel met 8 punten achterstand

Dat is twee! De Koning weer wereldkam­pi­oen

15 september PLOVDIV – Voor de tweede keer in 24 uur heeft Corné de Koning zich zaterdagochtend tot wereldkampioen laten kronen. De 28-jarige pararoeier uit Goes won op het WK in Plovdiv ook in de gemengde klasse. Samen met Annika van der Meer degradeerde hij de concurrentie op de baan in Bulgarije.