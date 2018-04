Van de Ven trekt goede lijn door in Portugal

AGUEDA - Voor Nancy van de Ven was de Grand Prix van Portugal een kopie van de Grand Prix van Trentino, die een week geleden was. In beide eerste manches werd de Vlissingse namelijk tweede en in beide tweede heats finishte ze als vierde.

Na de races in Italië vond Van de Ven zich nog terug op de vierde plaats in de WK-stand. In Portugal klom ze één plaats. Ze pakte weer 40 punten en staat nu met 80 punten achter de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan (90) en de Duitse Larissa Papenmeier (87). De Italiaanse concurrente Kiara Fontanesi (74) is wat weggezakt.

Zaterdag had de Zeeuwse Yamaha-rijdster nog een goede start en reed ze bijna de gehele manche op de tweede plek. Zondag reed ze moeizamer. Meteen aan het begin keek ze al tegen een flink verschil met de leidsters aan. Ze slaagde er in het restant niet meer in om serieus naar hen toe te rijden.

Met een tweede en een vierde plaats in Portugal eindigde Van de Ven wel op het podium daar: ze werd derde achter Duncan en Papenmeier.