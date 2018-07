Vader oogst in laatste beloftejaar: brons op EK

GRAZ - Mountainbiker Milan Vader heeft voor de tweede keer in zijn carrière een medaille veroverd op een Europees kampioenschap. De 22-jarige Middelburg pakte zondag het brons bij de wedstrijd voor de beloftes in Graz. Hij gaf 43 seconden toe op de Franse winnaar Joshua Dubau en 24 tellen op de Italiaan Filippo Colombo. In 2014 won hij ook al brons bij de junioren.

Vader is bezig aan zijn laatste jaar in de categorie ‘onder 23 jaar’. In de voorgaande seizoenen meldde hij zich al wel in de top 10, maar was een podiumplaats op het EK te hoog gegrepen. Op het parkoers in Graz kon hij nu wel oogsten.

De Walchenaar, die in Sittard woont en traint, zat van het begin af aan voorin. Het bleef lang spannend op welke plaats hij precies zou eindigen; het ene moment lag hij tweede, het andere moment reed hij op de vierde plaats.

Vader wilde ook precies in deze periode pieken. Hij had de wereldbekerwedstrijd in Andorra (twee weken geleden), het NK (één week geleden) en het EK als ‘A-wedstrijden’ aangemerkt. In Andorra reed hij sterk, maar op het NK stelde hij met een vierde plaats teleur. In Oostenrijk revancheerde hij zich op fraaie wijze.

Bij de junioren kwam Tim van Dijke, vorige week nog Nederlands kampioen geworden, als 26ste over de finish. De achttienjarige rijder uit Colijnsplaat kende een magere start, maar maakte in de laatste rondes nog flink wat plaatsen goed. Hij verbeterde zich wel ten opzichte van 2017; toen werd hij 38ste. Tweelingbroer Mick kwam vanwege een blessure niet aan de start.

Anne Terpstra

Vrijdag al was er ook een onderdeel voor de elites, de eliminator. Dat is een afvalrace, waarbij steeds de snelsten een ronde verder komen. Anne Terpstra, afkomstig uit Zierikzee, werd hierbij vierde. Twee jaar geleden pakte ze op deze discipline nog het zilver.