Vader hoopt dat Nancy van de Ven bij slotrace met 'enorme druk' kan omgaan

Bijrol voor Minnaard en Van Goethem in eerste etappe in Denemarken

12 september KALUNDBORG - Marco Minnaard (Wemeldinge) en Brian van Goethem (Sluiskil) zaten gisteren in de voorste groep in de eerste etappe van de Ronde van Denemarken, maar kwamen niet in de buurt van een top 10-klassering. Wanty-Groupe Gobert-rijder Minnaard kwam als 25ste over de meet, Van Goethem van Team Roompot-Nederlandse Loterij werd 32ste.