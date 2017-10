Uniek uitzicht op de Kustmarathon: kom in het PZC-reuzenrad

Het is vijf voor twaalf voor de ZLM Tour

5 oktober VLISSINGEN - De organisatie van de ZLM Tour geeft zichzelf tot 1 november de tijd om nieuwe sponsoren aan zich te binden. Afhankelijk van de mate waarin dat gelukt is, wordt bepaald of de internationale wedstrijd voor renners tot 23 jaar in 2018 doorgaat of niet. ZLM Tour-voorzitter Kees Veerhoek luidt de noodklok: ,,Ik hoop dat het goedkomt, maar concrete aanwijzingen heb ik daar momenteel niet voor.”