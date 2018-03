Ultraloper Van Schilt: 'Je kunt meermaals per jaar pijn lijden'

Van Schilt zoekt graag zijn grenzen op. Liefst in een recordtempo. Ga maar na: in januari 2014 begon hij met hardlopen en slechts drie maanden later waagde hij zich aan een marathon; in 2015 voltooide hij al zijn eerste monstertocht van 250 kilometer door de woestijn en anno 2018 loopt hij er zelfs vijf, binnen acht maanden. ,,Anderen vinden het gekkenwerk”, zegt de Zeeuws-Vlaming, die opgroeide in Sas van Gent, Absdale en Axel. ,,Maar ik denk dat je je lichaam meerdere keren achter elkaar pijn kunt doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik ze allemaal uitloop.”