Uitslagen en doelpuntenmakers van zaterdag 30 september 2017

column Snelheid

8:30 Mijn vader zei het ooit gekscherend, tussen neus en lippen door, tegen me. ‘Als jij snel was geweest, had je bij Ajax gespeeld’. Het was zwaar overdreven, want naast snelheid miste ik nog wat kernkwaliteiten om met het voetbal veel meer te verdienen dan alleen een leuke premie. Mijn gebrek aan snelheid heeft me altijd wel beziggehouden, maar op een gegeven moment wist ik: dit is het en veel beter gaat het niet worden.