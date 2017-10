Uitslagen en doelpuntenmakers van zaterdag 21 oktober

Herstelde Harmes kan zijn armen weer in de lucht steken

18:16 MIDDELBURG - Hoewel hij nog wat pijn in de spieren had van de Kustmarathon kon Erwin Harmes in de Singelloop zijn armen weer vrolijk in de lucht steken. Met 21 minuten en 20 seconden bleef hij Jeroen Kramer een dertigtal seconden voor in de Middelburgse Singelloop.