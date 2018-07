Tour van Tolhoek en Minnaard in cijfers

Tolhoek zette de beste Zeeuwse rit sinds 1990 neer, Minnaard was vier keer dagwinnaar met Wanty en samen tekenden ze voor de tiende Zeeuwse finish op rij. Hun Tour in cijfers.

2

Slechts twee Zeeuwse renners hebben een hogere eindklassering dan de 37ste plaats van Antwan Tolhoek gehaald in de Tour de France. In 1936 werd Theofiel Middelkamp in zijn eerste Tour de France 23ste, terwijl Jan Raas in 1978 als nummer 24 Parijs haalde. Zij hielden wel veel minder renners achter zich dan Tolhoek.

4

Marco Minnaard behaalde deze Tour maar liefst vier dagzeges met zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert. In de etappes 2, 4, 8 en 13 had Wanty de drie best renners in het peloton.

6

Antwan Tolhoek sloot de Tour de France af als nummer 6 in het jongerenklassement. Winnaar van de witte trui werd de Fransman Pierre Latour (AG2R), dertiende in het algemeen klassement. Tolhoeks achterstand was meer dan anderhalf uur.

Volledig scherm Antwan Tolhoek © photo: Cor Vos

10

Antwan Tolhoek en Marco Minnaard zorgden voor de negende en tiende opeenvolgende keer dat een Zeeuwse renner de Tour de France uitreed. In 1987 verliet Maarten Ducrot (twee dagen voor Parijs) voortijdig de Tour omdat hij ziek was. Sindsdien kende Zeeland door Ducrot (2x), Patrick Tolhoek (2), Johnny Hoogerland (3x), Minnaard (2x) en Tolhoek (1x) geen uitvallers meer.

17

Marco Minnaard scoorde 17 punten voor de groene trui in de tussensprint van de achtste etappe. Hij zat toen in een lange vlucht met Fabien Grellier. Een dag later pikte Tolhoek 6 groene punten mee, toen hij in de kasseienrit naar Roubaix in een vluchtgroep was meegesprongen.

18

De 18de plaats van Antwan Tolhoek in de bergetappe van vrijdag (met de kolossen Tourmalet en Aubisque erin) was de beste Zeeuwse prestatie in een rit sinds 1990. Toen werd NOS-commentator Maarten Ducrot uit Vlissingen negende, eveneens in de 19de rit.

Volledig scherm Marco Minnaard. © photo: Cor Vos

62

Marco Minnaard eindigde zijn tweede Tour op de 64ste plaats. Vorig jaar sloot hij zijn debuut-Tour af op plaats 40. Hij had nu echter wel een specifiekere rol dan toen; nu was hij de secondant van Wanty’s klassementsman Guillaume Martin (derde in het jongerenklassement, 21ste overall).

150