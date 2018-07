Terpstra en Tim van Dijke horen het Wilhelmus voor zich klinken

APELDOORN - Mountainbikester Anne Terpstra, van origine een Zierikzeese, is zondag op zeer overtuigende wijze Nederlands kampioene geworden. In Apeldoorn, waar ze al geruime tijd woont, zette ze al haar concurrentes op een enorme achterstand.

Voor Terpstra is het haar vijfde titel. Deze is wel een grote opsteker. In januari brak ze namelijk haar enkel tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika. ,,Daarna wist ik niet hoelang ik uit de roulatie zou zijn, de prognose was niet goed. Dat zorgde natuurlijk voor stress", vertelde ze. ,,Maar uiteindelijk viel het nog wel mee."

In de afgelopen weken reed Terpstra al sterk in de wereldbekerwedstrijden. ,,Ik zie het aan mijn waardes, die zijn beter dan ooit."

De goede lijn trok ze door op het technische parkoers in Apeldoorn. Het voormalige lid van het Zeeuwse X-treme trok meteen stevig door en nam afstand van Anna van der Breggen, een wereldtopper op de weg. Aan de meet was het verschil zo'n drie minuten.

,,Ik ken dit rondje zeer goed", vertelde Terpstra. ,,Ik heb zo netjes mogelijk gereden. Dan spaar je uiteindelijk kracht en kom je steeds goed rond."

Tim van Dijke

Ook Tim van Dijke uit Colijnsplaat hoorde hoe het Wilhelmus voor hem gespeeld werd. Hij won met overmacht bij de junioren.

,,Het was een zwaar rondje, met veel mul zand. Ik kon daar vandaag het best op uit de voeten", zei hij. ,,Vanaf de tweede bocht reed ik al alleen."

Zijn tweelingbroer Mick kon vanwege een peesblessure (bij zijn knie) niet meedoen. Daardoor konden de twee niet samen het NK domineren. ,,Deze titel is natuurlijk mooi, maar het is wel jammer dat Mick er niet bij was. Gelukkig is de Nederlandse kampioenstrui wel weer in de familie gebleven. Voor het zevende jaar op rij. Mick is vier keer kampioen geworden, ik nu drie keer."

Komende week rijdt Tim nog het EK in Italië. Of Mick daaraan mee kan doen, is nog onzeker.

Zoë Mulder