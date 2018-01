Schaatser Erwin Mesu krijgt rode kaart

Mesu was zich van geen kwaad bewust en reed gewoon door. Tien rondes later toonde de jury hem de rode kaart, na een protest van Skate4air. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor hem zullen zijn. Na afloop deed de Middelburger ook zijn verhaal bij de jury. Maandag wordt besloten of hij geschorst wordt. Als hij één wedstrijd niet mee mag doen, is dat de marathon van volgende week in Groningen. Bij nóg een race schorsing, mag hij ook niet meedoen aan het criterium op de Weissensee. Het open Nederlands kampioenschap, de eerste serieuze wedstrijd in Oostenrijk, komt naar verluidt niet in gevaar voor de natuurijsspecialist.