PZC Sportquiz 2017: Deze persoon...

Minnaard wint in Heinkenszand, eindzege is voor Van de Vrede

24 december HEINKENSZAND - Thijmen van de Vrede konaan het einde van de Zeeuwse ATB Wintercompetitie toch nog een feestje vieren. De Goesenaar miste door ziekte een aantal wedstrijden in de reeks en had er een zwaar hoofd in dat hij nog kansen had op de eindoverwinning. In de slotfase slaagde hij er toch in om die naar zich toe te trekken. In de slotwedstrijd in Heinkenszand eindigde Van de Vrede als vierde en dat was voldoende om het eindklassement te winnen. Beroepsrenner Marco Minnaard won de laatste wedstrijd.