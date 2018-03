Primeur Minnaard, ‘gewoonte’ Van de Ven

GOES - Tijdens het 29ste Topsportgala van Zeeland is Marco Minnaard woensdagavond voor het eerst in zijn carrière ‘Sportman van het jaar’ geworden.

De Wemeldingenaar dankte die ereprijs voornamelijk aan zijn eindzege in de Rhône-Alpes Isère Tour en zijn veertigste plaats in de Tour de France. De 28-jarige coureur van Wanty-Groupe Gobert kreeg van de vakjury de voorkeur boven basketballer Jesper Jobse en mountainbiker Milan Vader.

Waar Minnaard woensdagavond voor het eerst op het podium van theather De Mythe een beeldje ontving, mocht Nancy van de Ven alweer voor de vierde keer op rij naar voren komen. De Vlissingse motorcrossster werd in Goes beloond met de titel ‘Sportvrouw van het jaar’, nadat zij in 2017 Europees kampioene werd en in het WK als vierde eindigde. Tennisster Lesley Kerkhove en mountainbikester Anne Terpstra hadden, net als bij het 28ste Topsportgala, het nakijken.

Volledig scherm Alle prijswinnaars bij elkaar op het podium voor een laatste eresaluut. © PZC

Momenteel is Van de Ven (20) herstellende van een zware blessure. Recent werd ze voor de derde maal binnen korte tijd geopereerd. Of ze begin april aan de eerste Grand Prix van het seizoen kan deelnemen, is nog twijfelachtig.

Bij de sportploegen werd Oemoemenoe – net als vorig jaar – de winnaar. De Middelburgse rugbyploeg sloot in 2017 de competitie in de ereklasse af als zesde. Het mannenteam van interim-coach Herbert-Jan van der Waal, die in 2018 nog hoger gaat eindigen, troefde Groene Ster Vlissingen en het vrouwenelftal van voetbalvereniging IJzendijke af.

Rick van Drongelen, die medio vorig jaar een transfer maakte van Sparta naar Hamburger SV, is ‘Sporttalent van het jaar’. Hij was zelf niet in Goes aanwezig. Hij is met zijn club verwikkeld in de degradatiestrijd in Bundesliga en speelt zaterdag tegen Bayern München. Gisteren werd bekend dat hij opgenomen is in de voorselectie van Jong Oranje. Triatlete/veldrijdster Lindy van Anrooij en wielrenner Jarno Mobach waren de andere genomineerden.

In de categorie ‘aangepast sporter met een lichamelijke beperking’ werd Corné de Koning voor de tweede maal op rij verkozen tot de beste van de provincie. De Goese pararoeier kende in 2017 louter succes: hij werd wereldkampioen, won twee wereldbekerwedstrijden en zette een scherp wereldrecord neer op de 2 kilometer. Hij kon vanwege een trainingskamp in Sevilla niet aanwezig zijn in Goes.

Joannathan Duinkerke overtrof Nancy van de Ven met zijn zesde (!) ereprijs in de categorie ‘aangepast sporter met een geestelijke beperking’. De ID-renner uit Goes behaalde in 2017 twee Nederlandse titels en werd derde op het WK.