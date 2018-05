Plan Brouwerseiland 'heel eng' voor surfcentrum

Sinds het idee voor Brouwerseiland werd geopperd, maken de eigenaars van Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam zich ernstige zorgen. Onder meer de gemeente Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer staan erachter en als het aan die partijen ligt, komt de bebouwing er. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State, die in het najaar komt. Eind september mogen Jendrusch en Van der Linde hun bezwaren in Den Haag toelichten. Jendrusch: ,,Of we kans maken? Ik betwijfel het. Er is al zo veel geïnvesteerd… Aan het begin lagen we er echt wakker van. Nu is het een kwestie van afwachten.”