Pijn hindert Van de Ven nog altijd aan vooravond WK-seizoen

VLISSINGEN - Nancy van de Ven heeft na haar gecompliceerde beenbreuk van eind 2017 en de drie broodnodige operaties pas tien keer op de motor gezeten. ,,Ik heb daardoor geen enkel idee wat ik van mijn eerste Grand Prix moet verwachten”, zegt de Vlissingse over de wedstrijd van komend weekeinde in Italië. ,,Ik kan er geen zinnige uitspraak over doen.”

Van de Ven stapte pas vier weken geleden weer op haar Yamaha, amper hersteld van haar laatste chirurgische ingreep. Ze ging zelfs al trainen voordat haar artsen haar groen licht hadden gegeven, om toch maar zo veel mogelijk vlieguren te kunnen maken in de aanloop naar de twee WK-manches op het circuit van Pietramurata. ,,Maar uiteindelijk heb ik minder kunnen doen dan ik wilde”, vertelt ze. ,,Mijn been doet nog steeds heel veel pijn. Soms ook gewoon als ik loop, maar in elk geval nog elke keer als ik rijd. We hebben wel kunnen trainen, maar ik moest ook heel veel rust nemen.”

De familie Van de Ven zocht in maart banen op in onder meer Lelystad en Duinkerke. Zondag reed ze voor het eerst weer een wedstrijd, in Gouda. ,,Kijk, ik weet heus nog wel hoe een motor aanvoelt”, zegt ze. ,,Maar het was allemaal wel weer voor de eerste keer in maanden. De eerste keer op een zandbaan, de eerste keer in de modder, de eerste keer in de klei, de eerste keer zo snel mogelijk wegkomen bij een starthek… En tijd om nog meer te wennen, was er niet. Zaterdag begint het al.”

Het WK voor vrouwen, waarin Van de Ven de afgelopen vijf seizoenen steevast bij de beste vijf eindigde, gaat in 2018 over zes races. De eerste is komend weekeinde in het noorden van Italië, de tweede al meteen een week later in Portugal. Pas daarna kan de Vlissingse weer even op adem komen en verder werken aan haar herstel. In beide GP’s wil ze de schade zo beperkt mogelijk houden. Later in het seizoen kan ze dan nog proberen in te lopen op haar concurrentes.

,,Je ziet dat ze nog veel pijn heeft”, zegt haar vader Giel, die haar motors prepareert en overal mee naartoe gaat. ,,Tijdens trainingen merk ik dat ze haar linkerbeen ontziet en geforceerd gaat rijden. Haar artsen zeggen dat de botbreuken prima genezen zijn, maar dat ze van het botvlies nog veel last kan hebben. Die motorlaarzen zitten ook heel strak.”