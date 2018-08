Oppe wil korfballers TOP verder ontwikkelen

Broer en zus De Putter plaatsen zich voor NK

12:26 BORNE - Nina en Sven de Putter uit Terneuzen waren succesvol tijdens de Open Nederlandse jeugdkampioenschappen schaken. De 14-jarige Nina werd in Borne tweede in de C-groep maar was wel het beste meisje. Haar drie jaar jongere broer Sven was de beste in de D-groep.