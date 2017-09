Opa Tolhoek (75) is met zijn fietsende kleinzoon blij met zijn pacemaker

Antwan viel al in de eerste etappe en hield er een pijnlijke schouder aan over. Zijn opa schreef de datum en het tijdstip waarop hij viel op een papiertje. ,,Als ik binnenkort weer langs moet met mijn pacemaker voor een check, wil ik eens kijken wat er op dat moment met mijn hart gebeurde.’’

Dat hart klopt voor wielrennen, want fietsen is zijn leven en zijn leven is de fiets. Nog altijd fietst hij vrijwel iedere dag. In de buurt van Yerseke, Wemeldinge, Kapelle, Wilhelminadorp, Goes en eigenlijk ieder dorp of andere stad in de buurt van zijn Yerseke, rijdt hij zijn rondes.

Wielermuseum

Volledig scherm Ko Tolhoek in zijn eigen 'wielermuseum'. © Johan Van Der Heijden Soms is hij te herkennen aan het geel-zwarte tricot van LottoNL-Jumbo, de ploeg waar Antwan deze zomer voor debuteerde in een grote wielerronde. Hij reed zestig jaar geleden zijn eerste koers en er zouden er héél, héél veel volgen. De bewijzen hangen in zijn schuurtje achter het huis.



Dat is een klein 'wielermuseum' en hangt vol met startnummers, kaarten en foto’s. Eén zijde is gereserveerd voor krantenknipsels over zijn kleinzoon Antwan met op ooghoogte het gedicht ‘Emergo’ prominent daartussen. Het gaat over nooit opgeven, altijd strijdbaar zijn, zelfvertrouwen hebben.



Want, zo valt te lezen: ,,Als je jammert: ‘Ik ben zwakker dan mijn grote concurrent’, blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent’’. Hij heeft kopietjes van de tekst in zijn auto liggen. ,,Die heb ik al aan zóveel renners gegeven, als inspiratie, maar Antwan heeft het niet nodig hoor.’’

De volledige tekst van het gedicht 'Emergo'

Als je denkt: ,,Ik ben verslagen'', is de nederlaag een feit

Als je denkt: ,,'k Zal niet versagen'', win je op den duur de strijd

Als je denkt: ,,Ik kan't niet halen'', is de tegenslag op til,

want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van wil

Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees

Vechters winnen door een wonder telkens weer de zwaarste race

Denk ,,Ik kan het'' en dan gáát het. Iedereen vindt bij wilskracht baat

en in zaken wint de daad het van nutteloos gepraat

Als je jammert: ,,Ik ben zwakker dan mijn concurrent'',

blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent

Niet de Goliaths en de rijken tellen in de kamp voor zes

maar de fermen, die niet wijken, hebben vroeg of laat succes