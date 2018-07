Oemoemenoe strikt oud-bondscoach als trainer

Van der Lijke voorin in België

26 juli FRAMERIES - Wielrenner Nick van der Lijke uit Middelburg is donderdag in de Grand Prix Cerami veertiende geworden. De 1.1-wedstrijd over 202 kilometer, die finishte in het Belgische Frameries, mondde uit in een massale aankomst. De Roompot-renner zat uiteindelijk slechts twee seconden achter de Britse winnaar Peter Kennaugh.