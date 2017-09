Noah de Wild (17) 'stalkt' zich naar Londense rugbyacademy

De Wild moest deze week even bijkomen. ,,Ik heb best een hectische week achter de rug’’, bekent hij. De talentvolle rugbyer van ‘t Gooi woont in Amsterdam, is geboren in Wemeldinge, maar zette ‘thuis’ alles even rustig op een rijtje. Dat deed hij in Kortgene, waar zijn ouderlijk huis staat. Lachend: ,,En vanaf volgende week staat mijn thuis in Londen.’’