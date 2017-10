Nina Meppelder blijft 's werelds beste

De Kattendijkse Taekwondoka van Taekwondo Middelburg ging als de te kloppen vrouw van start in het zwaargewicht, maar ging uitstekend met de druk om. Ze liet haar concurrentes geen kans en nam de wereldtitel wederom mee naar Zeeland.

In het Taekwondo behoort Meppelder tot de absolute wereldtop. Ze won al meerdere keren goud op Europese- en mondiale toernooien. Ook werd ze al eens wereldkampioen kickbocksen. In 2015 deed ze dat eveneens in de Ierse hoofdstad Dublin.