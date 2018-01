Niek van den Berge geen kartkampioen

Avonturier is weer heel even thuis en speelt meteen om de landstitel

12 januari MIDDELBURG - Dat rugbyer Laurent Legrand (26) afgelopen oktober terugkeerde bij Oemoemenoe was misschien wel één van de grootste verrassingen van het voorbije Zeeuwse sportjaar. Voor de Middelburgse ereklasser een enorme opsteker, zeker in de strijd om een plek in de uiteindelijk behaalde kampioenspoule, maar waarschijnlijk zag niemand de transfer aankomen. Ook de hoofdpersoon zelf aanvankelijk niet. ,,Weer bij Oemoemenoe gaan spelen was eigenlijk niet het plan”, zegt hij in alle eerlijkheid.