Na acht edities is het over en uit voor Challenger Zeeland

In zowel de Zeeuwse als de nationale tenniswereld komt het stoppen van Challenger Zeeland hard aan. ,,Dit is doodzonde, Zeeland verliest echt een parel’’, reageert Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB. Eltingh, die zelf als organisator onder meer vijftien jaar lang verantwoordelijk was voor de AFAS Tennis Clinics, noemt Van Buren ‘één van de meeste begane toernooidirecteuren van Nederland’.



,,Hij wilde altijd net wat extra’s doen om er iets van te maken. In Middelburg stond mede daardoor een heel compleet evenement en aan de vindingrijkheid van Sander heeft het zeker niet gelegen’’, zegt de zesvoudig Grand Slam-winnaar, die vanuit zijn huidige functie bij de tennisbond wel een trend bespeurt. ,,Je ziet dat het voor veel internationale toernooien steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. De meeste future- en challenger-toernooien zijn blij als ze break-even draaien. Er is er geen één die winst maakt. Soms moet er vanuit een organiserende tennisschool of accommodatie zelfs iets bijgelegd worden.’’



Toch ziet Eltingh voor Challenger Zeeland stiekem nog wel mogelijkheden voor een doorstart. ,,Volgens mij zit het niet in de hele grote dingen. De organisatie stond goed en Sander en zijn team doen het graag. Als er vandaag of morgen een partij komt die een reëel bedrag als hoofdsponsor kan neerleggen, dan zie ik het nog wel gebeuren. Maar de realiteit is blijkbaar dat die partij er op dit moment niet is en dat is eeuwig zonde. Niet alleen voor de organisatie, maar voor de hele regio. Challenger Zeeland was een heel goed uithangbord voor zowel Middelburg als Zeeland.’’