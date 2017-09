Motorcrossster Nancy van de Ven begint sterk in Frankrijk

Ronnie Overgaauw verslaat blessurespook

15 september GOES - Met een behoorlijk verschil ging de zege in de 22ste editie van de WEA-stadsloop naar Ronnie Overgaauw uit Zoutelande ,,Eindelijk heb ik na vijf jaar blessures mijn snelheid weer terug”, verzuchtte hij na de finish in Goes.