Minnaard en Tolhoek helpen bij invullen PZC Wielerspel

DUBBELINTERVIEW Van appeltaart op het vliegveld samen naar de Tour de France

7:00 ARNEMUIDEN – Het is maandagochtend even na tienen als Antwan Tolhoek en Marco Minnaard aan komen fietsen bij Vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden. Het is niet zomaar dat de twee Zeeuwse Tourpretendenten per se hier wilden afspreken voor een interview, maar daarover later meer. Vandaag (woensdag) trekt het tweetal naar Frankrijk. Zaterdag barst het Tourcircus definitief los.