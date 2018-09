Milan Vader moet berusten in bijrol op WK

Sportclub Gehandicap­ten Beveland heeft tekort aan E-hockeyers

6 september GOES - Het is te vroeg om de noodklok te luiden, maar bij Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) is er wel duidelijk een tekort aan beoefenaars van elektrisch rolstoelhockey. Zaterdag is er daarom een ledenwerfactie op het Bellamypark in Vlissingen.