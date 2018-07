Met een record pakt De Witte weer de Europese titel

Zwemtalent Hiel etaleert klasse maar finisht als achtste

19:21 Het niveau van de nationale toppers in het langebaanzwemmen was gisteren in de 46ste open waterwedstrijd in Sluis voor Rinke Hiel nog te hoog gegrepen. De zeventienjarige zwemmer van Zwemclub Koewacht tikte op de 5000 meter vrije slag als achtste de kade aan in het sfeervolle centrum van Sluis, bijna vier minuten na winnaar David Kuipers.