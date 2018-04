Marathon Zeeuws-Vlaanderen: voor elk wat wils

Derby maakt kampioens­wed­strijd Tovaal extra pikant

18 april GOES - Rugbyclub Tovaal viert dit weekend haar veertigjarig jubileum. Het feest in Goes zal compleet zijn als de ploeg ook nog het kampioenschap weet te veroveren. Dat kan wanneer zondag in Middelburg rivaal Oemoemenoe 2 verslagen wordt.