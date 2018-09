Maand van de waarheid voor Nancy van de Ven

Van de Ven won in 2017 in Gdansk de landenwedstrijd bij de Motocross of Nations, samen met Nicky van Wordragen. Individueel was de Walcherse Yamaha-rijdster ook de beste. Komend weekend keert ze terug in het noorden van Polen. Zowel zaterdag als zondag is er een manche. Van de Vens teamgenote is nu Shana van der Vlist.