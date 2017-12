Lotto-Jumbo stuurt Tolhoek naar huis na vondst slaapmedicatie

Zeeuwse wa­teram­bas­sa­deurs op missie in Zuid-Afrika

12 december KAAPSTAD - Dutch Wavemakers noemen ze zich. Het zijn Nederlanders, onder wie tamelijk veel Zeeuwen, die zich internationaal hardmaken voor een beter watermanagement. De afgelopen weken was er een delegatie in Kaapstad, dat door de Volvo Ocean Race aangedaan werd. ,,We hebben geprobeerd om de lokale jeugd bewust te maken van het belang van water”, vertelde de Vlissingse Tilly Stroo vanuit de Zuid-Afrikaanse stad. ,,We wilden dat niet door hun strot duwen, maar hebben het op een vriendelijke, laagdrempelige manier aangeboden.”