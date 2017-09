LIVESTREAM: Groene Ster Vlissingen tegen WSV/FSG Academy

WK-goud lonkt voor pararoeier De Koning

10:24 GOES - De Goese pararoeier Corné de Koning (27) heeft een grote kans om volgende week in Florida wereldkampioen te worden in de klasse TA Mix2. Met zijn nieuwe partner, Annika van der Meer, is hij watervlug. Ze hebben sinds een paar maanden zelfs het wereldrecord in handen.