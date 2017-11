Lesley Kerkove plaatst zich met gemak voor finale Shrewsbury

Van der Zwan (42) gaat 22 jaar later opnieuw voor Zeeuwse titel

11:14 IJZENDIJKE - In 1985 zwom hij zijn eerste baantjes bij De Schelde in Terneuzen en zijn eerste Zeeuwse titel behaalde hij in 1995 als lid van ZC Koewacht. Nu, 22 jaar later, is Maarten van der Zwan tot zijn eigen verbazing de te kloppen man op de 50 en 100 meter schoolslag bij de Zeeuwse Winter Zwemkampioenschappen in Terneuzen. ,,Je zou verwachten dat die jongens van 18 tot 25 jaar sneller zijn dan een masterzwemmer van 42 jaar.”