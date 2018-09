Leonie Ton scherpt eigen records aan op WK 100 kilometer

De Koning is bij WK roeien ook topfavo­riet in skiff

9:04 GOES - Pararoeier Corné de Koning was al een grootheid in de tweepersoonsboot, nu is de Goesenaar het ook in de skiff. Tijdens de wereldkampioenschappen in het Bulgaarse Plovdiv is hij komende week favoriet op twee onderdelen. ,,Het zou heel gaaf zijn als ik ook een keertje in mijn eentje op het hoogste podiumtreetje sta”, zegt hij. ,,Máár het belangrijkste blijft het resultaat dat we met z’n tweeën neerzetten.”