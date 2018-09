Kustmarathon geeft ernstig zieke Lievense nog ontspanning

Lievense (1950) is ernstig ziek. Artsen kunnen niet veel meer voor hem betekenen, al blijft hij daarover hoopvol gestemd. ,,Eerst had ik prostaatkanker. Daarna kreeg ik blaaskanker. En nu is het leverkanker”, vertelt hij. ,,En weet je wat het bijzondere is: het heeft niets met elkaar te maken. De specialisten zijn ervan overtuigd dat het allemaal afzonderlijke ziektes zijn, dat er dus niet van bijvoorbeeld mijn blaas iets uitgezaaid is naar mijn lever. Ik heb dus gewoon driedubbele pech.”