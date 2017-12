Kickbokskoning Rico Verhoeven is een Zeeuw

Vader Jos en moeder Jacqueline waren kort na de geboorte van Rico gescheiden. Rico bracht de eerste zes jaar van zijn leven door bij zijn moeder in Oud-Vossemeer, maar nadat hij daar naar eigen zeggen ‘werd verwaarloosd’ en dingen zag die hij ‘niet hoorde te zien’ trok hij op zesjarige leeftijd bij zijn vader in. Jos, oorspronkelijk een Rotterdammer, verhuisde naar Tholen. John Hasny (34) was toen twaalf jaar oud en Jos Verhoeven, tweevoudig Nederlands kampioen in kyokushinkai (een aan kickboksen verwante discipline), werd zijn eerste trainer. ,,Rico was geen geboren vechter, hoor. Hij wou van alles: voetballen, basketballen, breakdancen…’’, vertelt Hasny.



,,Maar zijn vader zag al vroeg een toekomstig kampioen in hem. Hij was al heel snel heel groot, dus hij had ook nog eens alles mee om ooit in de mooiste klasse uit te mogen komen: de zwaargewichtdivisie. Maar hij was op het begin heel speels. Toen hij veel zwaarder werd ging het breakdancen hem ook steeds minder makkelijk af. Hij was er best goed in, kon de windmill en dat soort dingen, maar de meeste breakdancers zijn lichtgewichten. Dus hij was qua postuur meer een vechter en uiteindelijk raakte Rico ook zelf verliefd op de vechtsport.’’